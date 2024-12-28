الاحتلال يعلن مدينة بيت حانون منطقة عسكرية ويشن عملية برية

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية، محمد البلبيسي، من دير البلح، أن المقاومة الفلسطينية وجهت اليوم رسالة قوية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق صاروخين وصلا إلى مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أن هذا التطور يأتي بعد عدوان إسرائيلي دام 14 شهرًا، ليؤكد أن المقاومة قادرة على العمل في كافة أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المناطق التي تعرضت لضربات متتابعة مثل مدينة بيت حانون.

وأوضح مراسل قناة العالم الإخبارية أن إطلاق الصواريخ الفلسطينية يمثل تأكيدًا على أن عمليات الاحتلال المكثفة، التي استهدفت بيت حانون خلال الأشهر الماضية، لم تنجح في كسر إرادة المقاومة أو شل قدرتها على التحرك والرد.

وفي السياق ذاته، قال مراسل العالم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيانًا أعلن فيه إخلاء منطقة بيت حانون واعتبارها منطقة عسكرية، مع تأكيد خطط لشن عملية برية في المنطقة بمشاركة قوات "الناحال" الإسرائيلية التي انتقلت من جنوب القطاع في رفح إلى شمال القطاع في بيت حانون.

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