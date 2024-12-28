إعلام عبري يكشف تفاصيل طلب أردوغان بشأن سوريا ورد الاحتلال

العالم-الاحتلال

وأفادت القناة العبرية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل بكيان الاحتلال عبر قنوات اتصاله وطلب من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن تنسيق أنشطتهم في سوريا مع تركيا.

وذكرت أن تل ابيب قررت عدم الاستجابة لطلب أردوغان في الوقت الحالي.

والجمعة قالت "القناة 12" إن مسؤولين أتراك بعثوا برسائل إلى تل أبيب يطلبون فيها إنشاء آلية تنسيق مع الجيش الإسرائيلي على غرار الآلية التي كانت بين روسيا والكيان الاسرائيلي في سوريا.

وأضافت أن طلب أنقرة يندرج في إطار دخول تركيا إلى سوريا.

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وفي السياق أكدت القناة العبرية أن تل ابيب تتابع اتصالات ونشاط تركيا وقطر مع الشرع بيقظة واهتمام، مشيرة إلى أن هذا الأمر يقلق تل أبيب لأن الأموال والأسلحة تتدفق إلى سوريا، وأنها تريد أن تتولى واشنطن إدارة الملف.