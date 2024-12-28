قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تنسف منازل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
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3 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال منزلا في منطقة النفق شمالي مدينة غزة
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مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة تقوع شرقي بيت لحم
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طيران الاحتلال يقصف منزلا بمنطقة المشاهرة في حي التفاح شرقي مدينة غزة
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اكسيوس: التقارير بشأن موافقة حماس على صفقة محدودة غير صحيحة
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إعلام الاحتلال:من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماع الحكومة غدا كما هو مخطط له
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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو سيخضع غدا لعملية جراحية لازالة البروستاتا
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قصف مدفعي اسرائيلي متكرر ومكثف على غرب حي الصبرة جنوب غربي غزة
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مدفعية الاحتلال تقصف غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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3 إصابات بقصف الاحتلال منزلا في محيط صالة السعادة غرب خانيونس