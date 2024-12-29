قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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منظمة الصحة العالمية تعلن ان مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع صار خاليا
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مصادر عبرية: رفع حالة التأهب لمنظومات حيتس وتاد خشية صواريخ من اليمن
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية
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كتائب الاقصى: مجموعات الشاهين تصدت لاقتحام قوات العدو لمدينة نابلس
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كتائب الاقصى: مجموعات الشاهين تصدت لاقتحام قوات العدو لمدين نابلس
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قصف مدفعي من الزوارق الحربية للاحتلال على المواصي غرب مدينة رفح
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية
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سماع أصوات اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوبي حي الزيتون
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قصف مدفعي اسرائيلي على جنوب حي الزيتون بمدينة غزة
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3 شهداء بغارة اسرائيلية على منزل في حي الدرج وسط مدينة غزة