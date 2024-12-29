مكتب نتنياهو يعلق على احتمال 'صفقة مصغرة' قبل تنصيب ترامب

العالم - فلسطین

ونقل الموقع العبري "بحدري حدريم"، مساء السبت، عن مكتب نتنياهو أن ما تم تداوله عن إجراء مفاوضات مع الحركة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح محدود للمحتجزين تكريما للولايات المتحدة هو "محض افتراء وكذب".

وفي وقت سابق من يوم السبت، صرحت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بأن نتنياهو يختلق الذرائع لعدم إتمام صفقة تبادل الأسرى مع "حماس".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ذوي عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان لهم، أن نتنياهو يخرب صفقة التبادل، ويجب التوصل لصفقة تعيد جميع المخطوفين إلى أهاليهم.

وأوضحت في البيان أنه من مصلحة نتنياهو عدم إبرام صفقة تبادل لأنه يريد البقاء في الحكم وإصراره على الحرب في غزة أدى إلى انشقاق في الحكومة، كما أنه يرفض إنهاء الحرب رغم أن إنهاءها في صالح إسرائيل.

ولم يكتف بيان العائلات بذلك، بل أوضح أن رئيس وزراء الإحتلال يواصل تعطيل صفقة التبادل ويرسل المحتجزين إلى الموت أو يبقيهم في الملاجئ.