شاهد.. تظاهرات حاشدة في لندن تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة

العالم _ مراسلون

في ساحة بيكاديللي وسط لندن، نظّم العشرات من النشطاء وقفة تضامنية، احتجاجًا على استهداف مستشفى كمال عدوان في غزة، في جريمة وصفت بأنها استهداف ممنهج للإنسانية.

الهجوم على مستشفى كمال عدوان في غزة خلّف دمارًا كبيرًا في أقسامه الحيوية، وعرّض حياة المرضى والجرحى للخطر في ظل نقص حاد بالمستلزمات الطبية. المتظاهرون رفعوا شعارات تدعو إلى وقف العدوان وتوفير الإغاثة العاجلة للقطاع، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية.

المشاركون أكدوا أن الاحتفال بعام جديد لا يمكن أن يكون مبررًا لغض الطرف عن المآسي المستمرة في غزة. الوقفة جاءت لتسليط الضوء على الجرائم التي تُرتكب يوميًا، وللتأكيد على أهمية إنهاء العدوان وحماية المدنيين.

15 شهرا من الابادة ، "إسرائيل" تهاجم شعب غزة، وتمتد هجماتها الآن إلى الضفة الغربية ولبنان، وحتى إلى الاعتداء على الأراضي السورية بهدف الاستيلاء عليها. هذا العدوان لم يكن ليستمر 15 ثانية لولا دعمه من واشنطن، ومن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وجميعهم ملطخة ايديهم بدماء الفلسطينيين.

ايام فقط تفصلنا عن بداية عام 2025، ويقف هؤلاء هنا في ساحة بيكاديللي وسط لندن للتعبير عن تضامنهم مع غزة، ورفضهم للصمت الدولي تجاه الجرائم المستمرة. فلا يحق للعالم الاحتفال بالعام الجديد وغزة تنزف.