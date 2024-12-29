تظاهرات في تل ابيب للمطالبة بصفقة تبادل

العالم _ فلسطين المحتلة

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الآلاف تظاهروا وسط تل أبيب وأمام مقر وزارة الجيش في المدينة، وقرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، وفي حيفا وهرتسيليا ونتانيا وبئر السبع، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى فورا، وضد الحكومة.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فضت التظاهرة في القدس بحجة أنها غير قانونية.

ورفع عدد من المتظاهرين يافطات تندد بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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المصادر الرسمية والاعلامية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عن قرب التوصل لوقف النار بقطاع غزة في تفائل حذر حيث أن حكومة الاحتلال تتعرض لضغط داخلي في ظل استطلاعات للرأي تشير الى أن أكثر من 70 بالمئة من الشارع الإسرائيلي مع اتمام الصفقة حتى لو كان الثمن كبير مقابل استعادة الأسرى من قطاع غزة."

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