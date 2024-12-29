مجازر الإحتلال تتواصل و مازالت غزة تنزف

العالم - فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"، واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

كما واصلت قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 86 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 66 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا للمواطن تامر محارب ‘ أبو عطية ‘ شمال حي النصر شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية تطلق النار شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

وقصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلاً في عبسان الكبيرة شرق خانيونس

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استشهاد صحفية إثر اصابتها بعيار ناري خلال أحداث جنين

وقُتلت شابة فلسطينية ليل السبت-الأحد إثر إصابتها برصاصة في الرأس خلال اشتباكات مسلحة دارت بين الأجهزة الأمنية ومسلّحين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.





وتقاذف الطرفان المسؤولية عن مقتل الشابة العشرينية شذى صبّاغ، وهي صحافية متدربة وطالبة جامعية وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت أجهزة الأمن الفلسطينية في بيان إنها “تدين بأشدّ العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها خارجون عن القانون (…) داخل مخيّم جنين، والتي أسفرت عن مقتل الصحافية شذى صبّاغ بعد إصابتها برصاصة في رأسها”.

تظاهر آلاف الإسرائيليين، ليلة أمس، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بصفقة تبادل





وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الآلاف تظاهروا وسط تل أبيب وأمام مقر وزارة الجيش في المدينة، وقرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، وفي حيفا وهرتسيليا ونتانيا وبئر السبع، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى فورا، وضد الحكومة.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فضت التظاهرة في القدس بحجة أنها غير قانونية.

ورفع عدد من المتظاهرين يافطات تندد بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.