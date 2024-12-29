النائب فضل الله: حزب الله يريد رئيسا 'صناعة لبنانية' و'بإرادة لبنانية'

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واضاف "نعمل كي نصل في جلسة 9 كانون الثاني إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وفق القواعد الدستورية التي تحدد النصاب الدستوري، علماً أن توفر نصاب الجلسة وعدد المقترعين، يحتاج إلى توافقات بين الكتل النيابية وبالتالي يجب أن تلتقي هذه الكتل على مواصفات المطلوبة".

وأشار فضل الله في حديث له الى ان “حزب الله يريد رئيسا صناعة لبنانية وأن يُنتخب بإرادة لبنانية ووفق المواصفات التي تؤدي إلى تحقيق مصلحة البلد وإلى أن يكون الرئيس قادراً على إدارة الأمور في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات وفي مقدمتها انتهاك العدو للسيادة اللبنانية".

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وفي شأن السياسة الداخلية لحزب الله زار وفد من قيادة منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله اللبناني ترأسه مسؤولها عبد الله ناصر مقر قيادة إقليم جبل عامل في حركة أمل في مدينة صور جنوبي لبنان.

وكانت مناسبة استعرضت فيها القيادتان آخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، وتطرقتا إلى الواقع الإجتماعي الذي يمر به لبنان والجنوب اليوم، فأكدتا “الوقوف إلى جانب شعب المقاومة الوفي الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل التمسك بخياراتها”.

كما جرى التداول في الآليات المعتمدة من حزب الله لمسح الأضرار الناجمة عن العدوان الصهيوني الذي لم يوفر بلدة ومدينة في الجنوب، إضافة إلى استهداف الاسواق والمنشآت المدنية والإقتصادية أو تلك التي تعود لمؤسسات المياه والكهرباء والإتصالات وغيرها.