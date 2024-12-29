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شاهد.. 120 قتيلا بتحطم طائرة في مطار موان الكوري الجنوبي

الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع بطائرة ركاب في أثناء هبوطها بمطار موان الدولي جنوبي البلاد إلى 120 قتيلا.

العالم - حوادث

واندلعت النيران في الطائرة التي كانت تقل 181 شخصا، بينهم 6 من طاقم الضيافة، بعد أن انحرفت عن المدرج مباشرة بعد الهبوط واصطدمت بحاجز.

وقالت إدارة الطوارئ في البلاد إن عجلات الهبوط على الأرجح تعرضت لخلل.

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وحسب وكالة يونهاب للأنباء فإن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737-800″، كانت عائدة من تايلند ووقع الحادث في أثناء هبوطها.

وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على منصة إكس أن الطائرة انحرفت عن مسارها في أثناء الهبوط، واصطدمت بجدار، ما أدى لاندلاع النيران فيها، وفقا للشرطة ورجال الإطفاء.

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