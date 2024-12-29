وزير خارجية عمان يزور طهران اليوم الاحد

العالم - ايران

وقال السفير الايراني موسى فرهنك: عشية العام الجديد وفي خضم التطورات الإقليمية، سنشهد قريباً مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وجولة جديدة من التعاون الإقليمي بين إيران وجيرانها مع زيارة وزير خارجية سلطنة عمان إلى طهران.

واضاف: ايران وعمان نموذج جيد للعلاقات المبنية على الثقة والصداقة.

وسيجري وزير خارجية سلطنة عمان خلال هذه الزيارة محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي زار مسقط خلال جولاته في المنطقة في شهر اكتوبر الماضي والتقى نظيره العماني.