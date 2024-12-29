اختيار الايراني "احمدي" افضل ملاكم ناشئ في آسيا

العالم - ايران

وفي نهاية عام 2024، اختار الاتحاد الآسيوي للملاكمة أفضل الرياضيين والمدربين والحكام الذين قدموا أداءً متألقاً في منافسات القارة العجوز باعتبارهم الأفضل في مختلف الأقسام.وعلى هذا الاساس، تم اختيار "فرزان أحمدي"، الملاكم الايراني الواعد، كأفضل ملاكم ناشئ في آسيا.

وكان أحمدي قد تقلد الميدالية الذهبية لوزن 61 كلغم للناشئين في البطولة الآسيوية التي استضافتها الإمارات في مايو 2024 بعد ان هزم جميع منافسيه.

وبذلك اكتمل تألق الملاكمين في الفئات السنية النائشة في إيران هذا العام باختيار "فرزان أحمدي" كأفضل ملاكم ناشئ في قارة آسيا.