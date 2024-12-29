بعد حرق 'كمال عدوان'..مدفعية الاحتلال تقصف مستشفى المعمداني

العالم - فلسطين

واطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذيفة على الطابق العلوي بأحد مباني المستشفى، ما أثار حالة من الرعب بين صفوف المرضى في أقسام المستشفى، وألحق أضرارا بالطابق المستهدف.

ويعد المستشفى المعمداني الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة بإمكانات بسيطة، ويناشد المواطنين على مدار الساعة للتبرع بالدم لإنقاذ حياةة الجرحى والمرضى.

إقراء المزيد.. استشهاد 6 فلسطينيين عند بوابة مستشفی کمال عدوان

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي، الأضرار التي لحقت بالطابق العلوي من المستشفى الذي تعرض للقصف وتصاعُدَ الدخانِ من المبنى.

ويأتي استهداف المستشفى المعمداني بعد يوم من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال غزة وحرقه وإخراجه تماما عن الخدمة، ولم يكتف بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا مع مرافقيهم.