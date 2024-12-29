الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف مستشفى الوفاء بغزة

العالم _ فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت الطابق العلوي من مستشفى الوفاء، ما أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينين وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة.

اقرأ ايضا.. منظمة الصحة العالمية.. حياة 75 ألف فلسطيني في شمال غزة في خطر

وأضافت أن 13 مواطنا استُشهدوا في غارات على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال أرضا قرب خيام النازحين بملعب اليرموك في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

شاهد..غزة تقصف القدس المحتلة والمستوطنون يهربون الى الملاجئ

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,484 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,090 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم