كاميرا العالم ترصد معاناة النازحين بغزة في ظل الشتاء والحصار

العالم - مراسلون

تجولت كاميرا قناة العالم بين اروقة هذه الخيام التي تسطرها النايلون وقطع من القماش المهترئة التي لا تقي برد الشتاء والامطار.

هذه العائلات التي عاشت كل فصول المعاناة والحرب الاسرائيلية على القطاع تعيش في هذه الخيام في ظل هذا الواقع العصيب والمرير في البرد القارس.

نزحت هذه العائلات مرة تلو الاخرى مع نزوح هذه الخيام معها مرة ثم مرة في ظل هذا الشتاء الذي سبقه الصيف ثم شتاء آخر.

تعيش هذه العائلات وسط معاناة كبيرة خوفا وجوعا وبردا يرتجفون ليلا وصباحا خائفين من هذه الموجة التي قتلت عددا من الاطفال في ظل استمرار الحرب الاسرائيلية على القطاع.

هذه العوائل حالها كحال مئات الآلاف من العائلات الفسلطينية النازحة في كافة مناطق قطاع غزة التي تعيش معاناة انسانية تتفاقم يوما بعد يوم بفعل الحرب والعدوان الاسرائيلي على القطاع واستمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بين صفوف النازحين.