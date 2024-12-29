لافروف يهدد واشنطن والناتو برد حاسم اذا خلقا تهديدات لبلاده

العالم _ خاص بالعالم

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف توعد اميركا والناتو بتلقي رد حاسم في شكل تدابير عسكرية فنية مضادة، في حالِ خلقا تهديدات صاروخية جديدة لموسكو.

وقال لافروف إنّ بلاده مستعدة لأيِ سيناريو لتطورات الأحداث، إلّا أنّه اوضح أنّ موسكو ستأخذ في الاعتبار الخطوات التي قد تتخذ لخلق ظروف مقبولة لحوار متكافئ.

واكد أنّ روسيا ستبدي الاهتمام فقط بالعمل الشامل المتكامل لتقليل احتمال الصراع، مشيراً الى أنّه سيتعين على موسكو التخلي عن قرارِها الأحادي بتعليق نشرِ الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، بعد نشر اميركا اسلحةً من هذا النوع في العالم.

كلام لافروف يأتي غداة انسحاب واشنطن من معاهدة تتعلق بالحد من نشر القوة النووية متوسطة المدى في عام 2019 .

وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل تلك الأسلحة بشرط عدم قيام واشنطن بذلك.

وعلى وقع هذه التطورات والدعم الامريكي لتايوان في مواجهة الصين، اعلن الجيش الصيني إن قوات بحرية وجوية له أجرت دوريات تأهب قتالي بالقرب من جزر سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مشيرا الى ان الدوريات هدفت إلى تعزيز السيطرة على المجالين البحري والجوي المحددين والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية والأمن في بحر الصين الجنوبي.