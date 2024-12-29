نتنياهو يخضع لجراحة البروستاتا تحت الأرض.. لهذا السبب!

العالم – فلسطين



وذكرت قناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها، اليوم الأحد، أنه سيتم إجراء العملية الجراحية في غرفة عمليات معززة، وسط مخاوف من إطلاق الصواريخ أثناء العملية، بعد أن تم إطلاق الصواريخ من اليمن وغزة باتجاه منطقة القدس، خلال الـ48 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقال محامي نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إنه سيتم تخدير نتنياهو بالكامل، وسيبقى في المستشفى “لعدة أيام” بعد الجراحة.

وسيتولى وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بصورة مؤقتة، أثناء خضوع نتنياهو للجراحة، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فيما سيتم تفويض وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعقد مجلس الوزراء الأمني ​​إذا لزم الأمر.

وبحسب موقع “مايو كلينيك”، فإن المرضى الذين يخضعون لاستئصال البروستاتا، يغادرون المستشفى عادة بعد يوم إلى يومين، لكن “من المرجح” أن يخرجوا بقسطرة مطلوبة لمدة 7 إلى 10 أيام بعد الجراحة.

ويوصي الموقع المرضى باستئناف أنشطتهم “ببطء مع مرور الوقت”، ويقول إن المرضى يمكنهم العودة إلى “روتينهم المعتاد في حوالي 4 إلى 6 أسابيع”.