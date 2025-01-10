شاهد/ الملايين يخرجون في صنعاء محافظات عدة نصرة لغزة

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كما يستهجن المشاركون افعال السلطة الفلسطينية التي تمارس دور شرطة العدو تجاه ابناء جلدتهم وارضهم معتبرين تلك الأفعال المعيبة والمخلة خيانة عظمى.

وقال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن:"نحن فرحون بأننا نواجه امريكا بشكل مباشر وكان ظننا أننا نواجه "إسرائيل"بشكل مباشر لاننا نعلم ماذا تعني المواجهة، فالمواجهة تعني الثبات والصمود والاتجاه بالاتجاه الصحيح".

وقال هادي الحمزي عضو مجلس الشورى اليمني:"نقول لشعب غزة ان الشعب اليمني معهم، وان اليمن لن يتركهم ابدا وسيفدي بأمواله وأطفاله حتى النساء مستعدون القتال معهم".



وفي المحافظات الحرة اعلنت الحشود في عموم الساحات براءتها من العدو الصهيوني ومن تورط معه في سفك دماء المسلمين في غزة.



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مفوضين في الوقت ذاته السيد القائد بدك الكيان المغتصب لفلسطين ومباركين عمليات القوات المسلحة اليمنية الاستباقية ضد حاملات الطائرات الامريكية والاهداف الصهيونية.



وقال اللواء محمد جابر عوض محافظ صعدة:" مديرية المحافظة خرجت اليوم نصرة للاقصى وللجهاد في سبيل الله واستعدادا لمواجهة اي طغاة في العالم مهما كان حجمهم".



لم يبرح اليمنيون ساحاتهم رغم الغارات الكثيفة التي استهدفت محيطها، إضافة إلى عدد من المنشآت الخدمية في صنعاء والحديدة وعمران، وأطل سريع من وسط الحشود معلناً عن تنفيذ عمليات عسكرية جديدة.

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