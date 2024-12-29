إدانات عربية ودولية واسعة لإحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان بغزة

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واجهت جريمة حرق الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى كمال عدوان بقطاع غزة ادانات عربية ودولية.

واستنكرت الخارجية الكويتية الجريمة كونها انتهاكا صارخا للمواثيق والقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بوقف تلك الانتهاكات فورًا، ومحاسبة مرتكبيها.

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اما مسقط فاتهمت الكيان بـتجاهل المطالب الدولية لوقف إطلاق النار. كما حذرت الدوحة من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة.

السعودية بدورها دانت حرق المستشفى بأشد العبارات وقالت الإمارات ان العمل شنيع وتدميري وممنهج للمنظومة الطبية اما الجارتين الاردن

ومصر فنددتا بالجريمة، ووصفت الخارجية الاردنية الحادث بجريمة حرب نكراء. واكد الازهر الشريف ان التهميش الدولي المتعمد للمجازر في غزة جعل الاحتلال يتمادى في جرائمه.

في سياق متصل، طالب مجلس التعاون بتدخل دولي فوري لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية.

وعلى المستوى الدولي أعربت منظمة الصحة العالمية عن صدمتها من اقتحام مستشفى كمال عدوان، مؤكدة ان ما يحدث هو تفكيك ممنهج للنظام الصحي في شمال غزة داعية إلى حماية المرافق الصحية ودعم المستشفيات بشكل عاجل لإعادة تشغيلها.

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بدورها وصفت حماس ادعاءات الاحتلال بوجود مقرا لها في المستشفى بالكاذبة وطالبت بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات قطاع غزة لتفنيد أكاذيب الاحتلال ومزاعمه، محملة الأمم المتحدة والمنظومة الدولية مسؤولية الإخفاق في وقف العدوان. وطالبت بتدخل دولي فوري لحماية ما تبقى من مستشفيات الشمال وإمدادها بالمواد الطبية.