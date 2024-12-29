الإحتلال يستهدف المدنيين بريف دمشق + فيلم

العالم - سوريا

ورجح المرصد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الانفجار ناجم عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية، في إطار سعي الكيان الإسرائيلي لتدمير كامل مخزون السلاح في سوريا، ولا تزال حتى اللحظة تستمر عمليات انتشال الجثث من موقع الانفجار ورفع الأنقاض.

وفي 22 ديسمبر الجاري، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أصوات انفجارات متتالية سمع دويها في ريف طرطوس، وتحديدا في منطقة بهرمين بالقرب من بملكة باتجاه الدريكيش، كانت نتيجة تفجير الأهالي ما تبقى من صواريخ وذخائر في مستودعات سبق أن استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي استخدموا صواعق وفتائل لتفجير الصواريخ، بهدف التخلص منها لتجنب تعرضها لقصف إسرائيلي جديد.

وفي أكثر من مناسبة، توعد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزراؤه ما أسماه "النظام الجديد" في سوريا بمواصلة الهجمات.

ومنذ سقوط الحكومة السابقة في سوريا، اجتاح الإحتلال الصهيوني المنطقة العازلة واحتلت بلدات سورية عديدة، ودمرت القدرات العسكرية للدولة، بما في ذلك مطارات وموانئ.