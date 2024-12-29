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حزب الله ينفي تسمية نائب للأمين العام

حزب الله ينفي تسمية نائب للأمين العام
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

نفى حزب الله اللبناني في بيان له الاخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسمية نائب للأمين العام للحزب.

العالم - لبنان

ونقل قناة المنار، أن حزب الله اصدر بيانا نفى فيه تسمية نائب للأمين العام حسب ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان إن الادعاءات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعيينات في التنظيمات الداخلية لحزب الله غير صحيحة، وإذا قرر الكادر القيادي تعيين مسؤولين فسيتم الإعلان عن الأسماء عبر وسائل الإعلام الرسمية لحزب الله.

الجدير بالذكر أن بيان حزب الله هذا جاء ردا على ما تردد حول تعيين "محمد رعد" رئيس الكتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني، نائبا للأمين العام لحزب الله.

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