مقتل جنديين إسرائيليين في قطاع غزة وعسقلان+ فيديو

العالم - فلسطين

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن حادث الدهس في عسقلان تسبب في هلاك جندي إسرائيلي وإصابة مستوطنين اثنين، أحدهما بجروح خطيرة، في حادث لم يُحدد نوعه، وسارعت فرق الإسعاف إلى الموقع لتقديم المساعدة.

وبعد ورود بلاغات حول حادث الدهس في عسقلان، أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه حادث سير وليس عملا أو حادثا أمنيا.

وبحسب التقرير الأولي فقط، فإن طواقم "نجمة داود الحمراء" والمسعفين يقدمون العلاج الطبي لمصابين اثنين، أحدهما في حالة خطيرة.

وأكدت وسائل الإعلام بمقتل شاب (20 عاما) وإصابة آخر (19 عاما) بجروح متوسطة، ونقله إلى مستشفى برزيلاي لتلقي العلاج.

كما افادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل جندي في جيش الاحتلال الاسرائيلي بمعارك مع المقاومة في قطاع غزة، وكانت المقاومة اعلنت عبر بلاغات عسكرية، عن استهدافها لقوات الاحتلال المتوغلة في شمال القطاع.

وبحسب معطيات الجيش الاسرائيلي، فقد بلغ عدد قتلى جنوده وضباطه منذ عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر للعام 2023م، 823 قتيلا.