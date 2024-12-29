الاحتلال الإسرائيلي وواشنطن يستهدفان المنشآت المدنية في اليمن

العالم – المشهد اليمني

وواصل الاحتلال والتحالف الأميركي البريطاني استهداف المنشآت المدنية والإنسانية في اليمن حيث استهدف طرقا ومحطات كهربائية ومنشآت نفطية.

إلى ذلك أكد السيدعبدالملك الحوثي قائد حركة أنصارالله استمرار العمليات اليمنية المساندة لغزة وقال إن اليمن لا يخشى التهديدات الأميركية الإسرائيلية وإن عدوانهم فشل في إيقاف عمليات اليمن.

كما واصلت القوات اليمنية تنفيذها عددا من العمليات العسكرية في عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي والبحرين الاحمر والعربي.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" مع ضيوفها من صنعاء مديرعام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف ومن بيروت اعلامي يمني محمد الزبيدي هذه الأسئلة:

ماذا يعني استهداف مطار صنعاء من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي؟ وما هو موقف القانون الدولي من ذلك؟

أنتم كسلطة مدنية كيف تعاملتم مع هذا الاعتداء على المطار؟

ما هو حجم الدمار الذي حل بالمطار؟

ما هو الهدف الذي يسعى إليه الاحتلال من خلال استهداف المطار؟

هل تقصد الاحتلال استهداف المطار في حضور مسؤولي منظمة الصحة العالمية وما كان موقفهم بعد الغارات؟

ماذا عن الهجمات الأخرى التي استهدفت محطات الكهرباء في صنعاء والحديدة؟

كيف كانت ردود الشارع اليمني على هذه الجرائم والاعتداءات المخالفة للقانون الدولي؟

القوات اليمنية تعهدت بالرد.. إلى أين يمكن أن يصل التصعيد برائيكم؟

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