صواريخ من شمال غزة تدك المستوطنات

العالم - الإحتلال

وقال الجيش في بيان إنه رصد إطلاق 5 صواريخ أطلقت من غزة اعترضت الدفاعات الجوية 2 منها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة و أوضح وادعى المتحدث باسم الجيش إن سلاح الجو تمكن من اعتراض القذيفتين الصاروخيتين اللتين أطلقتا من شمال قطاع غزة نحو منطقة القدس والجنوب.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا سقط في سديروت بغلاف القطاع، كما قال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه توجهت إلى المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار للتحقق من وجود إصابات.

وأكدت أن الصواريخ أطلقت من على بعد مئات الأمتار من مناطق عمليات الجيش في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأصدر الجيش أوامر إخلاء جديدة لسكان بيت حانون للاتجاه إلى جنوب القطاع عبر شارع صلاح الدين.

مراسل قناة 13 العبرية قال: وقوع أضرار في كيبوتس نيريم بغلاف غزة عقب سقوط صواريخ.



كيبوتس نيريم