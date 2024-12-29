بالفيديو.. شهادة مروعة لما فعله الصهاينة بمستشفى كمال عدوان بغزة

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لم يكن الإعتداء على المستشفى المعمداني صباح الأحد هو الوحيد في الآونة الأخيرة، سلسلة اعتداءات كبيرة يشنها الكيان الاسرائيلي في حربه المتواصل على المستشفيات كان ابرزها مستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة.

عدد من الأحداث المتتالية قامت بها طائرات الاحتلال الاسرائيلي وكذلك آلياته باقتحام المستشفيات من ضمنها مستشفى الأهلي العربي المعمداني، وربما الاعتداءات على الكوادر الطبية لم تكن تلك فقط في مستشفى كمال عدوان.

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وقدم الإعلامي الفلسطيني محمد الشريف لمراسلنا شهادة عما حدث في مستشفى كمال عدوان، وقال "حاصرتنا قوات الاحتلال في المستشفى لأكثر من 88 يوما، وكانت تقوم بالاعتداء على المستشفى بشكل يومي حيث طال القصف المدفعي أروقة المستشفى، وكذلك قسم العناية، مما أدى الى اضرار جسيمة واصابة المرضى وكذلك المصابين بالطلقات النارية والشظايا داخل المستشفى".

وأوضح الشريف "أن اولى الخطوات التي نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال هجومه على المستشفى هو حرق قسم الارشيف واستهداف مبنى الصيانة وتدميره بشكل كامل، ثم قام باقتحام المستشفى، وطلب من الدكتور حسام أبو صفية بإفراغ المستشفى بشكل كامل والنزول الى ساحة المستشفى مع كافة المتواجدين بالمستشفى، وبعدها نزلنا جميعا باستثناء مرضى قسم العناية ثم توجهنا مع الجيش، وطلبوا منا خلع الملابس وبعدها توجهنا مع الجيش الاسرائيلي الى منطقة الفاخورة، حيث هناك مدرسة تابعة للامم المتحدة ويستخدمها الجيش الاسرائيلي كمركز تحقيق وقيادة وسيطرة وتحتوي مركز تحقيق وتعذيب".

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وأضاف الإعلامي الشريف "أن قوات الاحتلال الاسرائيلي حققت مع الطواقم الطبية ومن ثم تم اعتقالهم واقتيادهم الى جهة مجهولة كما تم الاعتداء على مدير المستشفى الدكتور حسام صفيهة بالضرب المبرح والشتم، كذلك قاموا بتعذيب بعض المصابين إضافة الى اعتقال بعض من المرضى والمصابين والمدنيين الى جهة مجهولة".