شاهد.. الاحتلال الاسرائيلي يواصل مجازره المروعة في غزة

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المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة لا تتوقف حيث ارتكبت قوات الاحتلال خلال الساعات القليلة الماضية عدد من المجازر الجديدة ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

المصادر الفلسطنية قالت ان اكثر من ثلاثين شخصا اغلبُهم من شمال القطاع استشهدو خلال الساعات القليلة الماضية بينهم ثمانية مواطنين جراءَ قصفِ الطابقِ قبل الأخير في مستشفى الوفاءِ للمسنين وسَطَ مدينةِ غزة كما اصيب عدد كبير من المسنيين في هذا الهجوم.

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وفي السياق نفسه اُستُشهِد مواطنٌ وأصيب آخَرون جراءَ قصفٍ من مسيرةٍ لسيارةٍ جنوبيَ النصيراتِ وسَطَ القطاع . هذا واُستُشهِد مواطنٌ وأصيب اثنانِ آخَران جراءَ استهداف الاحتلالِ لخان يونس كما سقط عدد من الشهداء والمصابين في قصف مدفعي لجيش الاحتلال على منطقة المخيم الجديد شمالي النصيرات بقطاع غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان ان الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية ثلاث مجازر في القطاع راح ضخيتها 30 شهيدا وتسعة وتسعين مصابًا وصلوا لمستشفيات قطاع غزة موضحة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى خمسة واربعين الف وخمسمة وخمسة عشرشهيدا منذ بدا العدوان.

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الى ذلك اعلنت وزارة الصحة وفاة طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط القطاع الذي يتعرض لإبادة منذ نحو 15 شهرا، ليكون خامس طفل يتوفى بسبب البرد خلال أقل من أسبوع.