عائلة كاملة أبيدت في مجزرة في شمال غزة لم يبلغ عنها + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل محمد أبوعبيد أنه و: بعد 450 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أطلقت المقاومة الفلسطينية خمسة من الصواريخ باتجاه سديروت من شمال القطاع تحديدا في بيت حانون حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي الذي أعلن منذ أكثر من 85 يوما عن عملية عسكرية برية للجيش الإسرائيلي في شمال القطاع هدفها القضاء على المقاومة و حماس.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية متواصلة في شمال القطاع بالمواجهة والالتحام المباشر والاشتباك من نقاط الصفر وتدمير الآليات لجيش الاحتلال.

وبشأن آخر التطورات بين أن المدفعية الإسرائيلية أغارت بعدد من القذائف على مناطق شمال مخيم النصيرات، وتحديدا المخيم الجديد الذي يعج بالنازحين والمواطنين، ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء وسقوط عشرات من الإصابات بين الحرجة والخطيرة، ولربما يرتفع أعداد الشهداء بسبب خطورة الإصابات.

كما أكد استهدافات عنيفة وكثيفة جدا في شرق مدينة خان يونس من قبل المدفعية الإسرائيلية وتحديداً بلدة خزاعة بالإضافة إلى منطقة الفاخورة جنوب شرق خان يونس.

وأشار أيضا إلىى أن الاحتلال استهدف أيضا خيمة للنازحين في منطقة قيزان أبو رشوان ما أدى إلى ارتقاء شهيد وسقوط عدد من الإصابات.

ولفت مراسلنا إلى أن هناك مجزرة لم يبلغ عنها منذ عدة أيام ارتكبتها القوات والآليات الإسرائيلية بحق منزل لعائلة شبات في شمال القطاع ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء دون سابق إنذار أو تحذير، ولم يبلغ عن هذه المجزرة بسبب أن لا يوجد هناك أي من الطواقم الطبية والصحفية والدفاع المدني.

وبين أن شخصاً وحيداً فقط نجا من هذه المجزرة، حيث أجبر على النزوح إلى المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة وأبلغ هناك الطواقم الطبية والصحفية أن عائلة أبيدت بشكل كامل ومسحت من السجل المدني حيث قضى في المجزرة كافة من كان يتواجد في هذا المنزل.

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