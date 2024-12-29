صواريخ المقاومة وعودة حماس إلى بيت حانون

العالم – بانوراما

وفي سياق متصل قال الإعلام العبري أن المفاجئ في الصواريخ التي دكت بها المقاومة الفلسطينية في غزة مستوطنات القدس المحتلة أمس هو أنها لم تكن من وسط القطاع أو خان يونس، بل بيت حانون، وهي منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال بحرية منذ عام كامل، ويقوم بتدميرها وتفكيك قدراتها مرارا عبر عمليات برية متكررة.

وأشارت إلى أن الصواريخ أطلقت من مسافة قريبة من مكان وجود جنود الاحتلال وأن مئات الآلاف من المستوطنين هرعوا نحو الملاجئ لحظة إطلاق الصواريخ بعد دوي صافرات الإنذار في عدد كبير من المستوطنات.

ولمناقشة هذا الموضوع تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من القدس المحتلة أستاذ العلاقات والقانون الدولي د.أمجد شهاب ومن رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد القيق وتناقشهم هذه الأسئلة:

- بعد 450 يوما من حرب الإبادة والعدوان، كيف كان وقع صواريخ المقاومة من غزة على الكيان اليوم وأمس؟

- المقاومة فاجأت الاحتلال والعالم بهذه الصواريخ وكشفت زيف الاحتلال بأنه دمر بنيتها التحتية ولم تعد قادرة على إطلاق الصواريخ،كيف تعلقون؟

- صواريخ البارحة وصلت تل أبيب وانطلقت من بيت حانون، ما هي دلالات ذلك؟

- بيت حانون هي منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال بحرية منذ عام كامل، ويقوم بتدميرها وتفكيك قدراتها مرارا عبر عمليات برية متكررة، ماذا يعني هذا من الناحية الاستراتيجية للمقاومة؟

- الإعلام العبري قال إن الصواريخ أطلقت من مسافة تبعد 300 متر من مكان وجود جنود الاحتلال في بيت حانون.. ما مدى تأثير عنصر المفاجئة عند المقاومة على ضرب الأهداف الإسرائيلية؟

- ما هو سبب عودة الجيش الإسرائيلي للمرة العاشرة أو أكثر إلى مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، على الرغم من أنها كانت أول مدينة يدخلها منذ 7 أكتوبر؟

- هل يعني ذلك أن أنفاق المقاومة بخير أم أنها غيرت تكتيكاتها وأن لديها المزيد من المفاجآت؟

- واليوم أيضا كانت الصواريخ من بيت حانون ما هي الرسالة التي أرادت المقاومة إيصالها للاحتلال؟

- الاحتلال قام بإجلاء كل سكان بيت حانون وأعلن أنها منطقة خالية من السكان إلا أن جنودنا لا يزالون يقتلون هناك بعد شهر ونصف كما تحدث الأعلام العبري، فكيف يحصل ذلك؟

-كيف تمكنت المقاومة الفلسطينية مرة أخرى خلال هذه العملية من العودة إلى بيت حانون؟

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