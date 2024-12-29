مراسل العالم: يكشف الرسائل من صواريخ غزة وهدية نتنياهو المرتقبة لـ ’ترامب’

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وقال مراسلنا فارس الصرفندي، إن الصواريخ التي انطلقت من شمال قطاع غزة مستهدفة مستوطنات الغلاف شكلت أزمة كبيرة داخل الكيان الاسرائيلي، لان الجيش الإسرائيلي سوق خلال الفترة الماضية انه استطاع إنهاء المقاومة في شمال قطاع غزة .

وأوضح أن إطلاق الصواريخ من شمال غزة يحمل رسائل ودلالات من حيث التوقيت وطبيعة المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، حيث أنها تأتي لتقول بأن الاحتلال الاسرائيلي عملياً لم ينجح في هذه العمليات وبأن شمال قطاع غزة الذي كان من المفترض ان يكون خاليا من حركة حماس ومن مقاتلي حركة حماس ما زالت هناك خلايا قادرة على اطلاق الصواريخ استهداف مستوطنات الاحتلال.

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ورأى أن الرسالة الأهم كانت موجهة لرئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بانه عليك المضي بالصفقة لفشلك في تحقق أي هدف من الأهداف التي اعلنتها سابقاً وعلى رأسها إنهاء حركة حماس وتحويل قطاع غزة الى منطقة آمنة، والاهم اعادة الاسرى الاسرائيليين، مشيرا الى أن اطلاق الصواريخ من غزة يؤكد أن القطاع ما زال يشكل خطرا على الكيان الاسرائيلي خاصة بعد عام و3 اشهر من الحرب الابادية على القطاع، لم يتغير شيء وبالعكس الامور تزداد سوءا لان الجيش الاسرائيلي يعاني من أزمة كبيرة في داخل القطاع وحتى كبار الجنرالات قالوا بان الجيش الاسرائيلي انهك من هذه الحرب.

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وبخصوص مفاوضات صفقة التبادل رأى مراسلنا أن كل المعطيات تقول بأنها ستستمر إلى منتصف الشهر المقبل وذلك قبل تنصيب الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، وذلك لان نتنياهو يريد ان يقدم هدية لدونالد ترامب وهي نقل الاسرى الذين يحملون الجنسية الامريكية بعد عملية التبادل الى واشنطن.