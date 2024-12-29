قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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سراياالقدس:قتلى وجرحى بقوة للاحتلال باستدراجها لمنزل مفخخ في بيت حانون
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وسائل اعلام عراقية: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يزور طهران قريبا
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الإعلام العبري: سقوط صاروخ في مدينة سديروت بغلاف غزة
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الإعلام العبري: صافرات الانذار تدوي عدد من مستوطنات غلاف غزة
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مقتل جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي بمعارك في قطاع غزة
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22 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم في شماله
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جيش الاحتلال يعلن عن مقتل أحد جنوده في شمال قطاع غزة
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عراقجي يلتقي بنظيره الامارتي في دبي ويتباحث معه حول آخر تطورات المنطقة
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وكالة يونهاب: إنقاذ 2 من ركاب الطائرة الكورية المنكوبة ومصرع 179 شخصا
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كوريا الجنوبية تعلن الحداد على ضحايا تحطم الطائرة إلى الرابع من كانون الثاني