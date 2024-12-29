وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن 100 عام

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واحتفل الرئيس الراحل بعيد ميلاده المئة في 1 أكتوبر 2024 مما يجعله أول رئيس أمريكي على قيد الحياة يصل إلى هذا السن.

وخضع كارتر وهو ديمقراطي خدم في البيت الأبيض من عام 1977 إلى عام 1981، خلال الأشهر 19 الماضية لرعاية المسنين في ولايته جورجيا والذي انتخب حاكما لها سابقا.

كان كارتر، مزارع الفول السوداني في بلدة صغيرة، ومحارب قديم في البحرية الأميركية، وحاكم ولاية جورجيا من عام 1971 إلى عام 1975، أول رئيس من الجنوب العميق منذ عام 1837، والرئيس الديمقراطي الوحيد المنتخب بين فترتي ليندون جونسون وبيل كلينتون في البيت الأبيض.

وولد جيمي كارتر في 1 أكتوبر 1924 في بلينز، جورجيا. وتخرج من الأكاديمية البحرية الأمريكية ليخدم في الغواصات النووية في بحرية الولايات المتحدة. ومع وفاة والده في عام 1953، عاد إلى مسقط رأسه في بلينز ليتولى إدارة مزرعة العائلة.

دخل عالم السياسة بعد فترة قصيرة من عمله في الزراعة، وحقق نجاحاً كبيراً عندما أصبح حاكماً لولاية جورجيا عام 1970. ثم فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1976، ليصبح الرئيس الـ39 للولايات المتحدة.

وباعتباره الرئيس التاسع والثلاثين للبلاد، حكم بأغلبية ديمقراطية قوية في الكونغرس ولكن في بلد كان يتجه نحو المزيد من المحافظة.

وبعد 4 سنوات من توليه منصبه، خسر كارتر محاولته لإعادة انتخابه، بأغلبية ساحقة، أمام أحد أكثر الشخصيات السياسية محافظة في ذلك العصر، رونالد ريغان.