بالفیدیو...جيش الاحتلال يعتقل 4 مرضى أثناء نقلهم إلى مدينة غزة

العالم-الاحتلال

وذكرت مصادر طبية أن قوات جيش الاحتلال اعتقلت 4 مرضى من بين 10 مرضى، في أثناء نقلهم من مستشفى الإندونيسي إلى مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أن أحد المرضى، الذين اعتقلوا، في حالة حرجة للغاية.

في سياق مشابه، أحرق جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واستهدف المرضى والأطباء، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأبرياء، كما اعتقل للأطباء والمسعفين والممرضين وأجبرهم على خلع ملابسهم واختطفهم لأماكن مجهولة.

وفي ذات الصدد، قال مدير صحة غزة، في تصريحات صحفية في وقت سابق: إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان وأخرج 350 شخصا هم كل من كانوا فيه من مرضى وكوادر من داخل المستشفى".

وأشار إلى أن "الاتصال قطع بالمستشفى وسيارات الإسعاف التي ذهبت للمستشفى لم تعد لتمدنا بأي أخبار. الاحتلال أحرق مستشفى كمال عدوان واستخدم روبوتات متفجرة ضخمة لتدميره".

كما حمل مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة في تصريحات صحفية مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في مستشفى كمال عدوان.

وأضاف الثوابتة: "لقد فقدنا الثقة في المجتمع الدولي الذي صدع رؤوسنا بالحديث عن القانون الدولي".