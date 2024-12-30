قوات الاحتلال تواصل ابادنها الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة سند للانباء"، أن آليات الاحتلال العسكرية أطلقت النار بشكل كثيف آخر شارع الصفطاوي شمال غرب جباليا شمالي القطاع. بينما قصفت زوارق الاحتلال الحربية شاطئ منطقة المواصي غرب مدينة رفح، جنوبًا.

وقصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، جنوب حيي الصبرة والزيتون وشرقي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، وجنوبي تل الهوا جنوب غربي المدينة. بينما استهدف قصف مدفعي مماثل شمالي قطاع غزة.

وتعرض محيط مربع أبو شريعة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، لقصف مدفعي الليلة الماضية. بالتزامن تجدّد إطلاق النار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي حي الزيتون.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي، غارة على منزل مأهول في محيط ملعب فلسطين بحي الرمال، غربي مدينة غزة.

وذكر مراسل "وكالة سند للأنباء" أن قوات الاحتلال نسفت مبانٍ سكنية في أرض أبو مهادي غرب مخيم النصيرات؛ سُمع دوي انفجارها بشكل عنيف وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن أكثر من 30 شهيدًا ارتقوا وأصيب العشرات من المدنيين، في عمليات قصف واستهداف طالت معظم المناطق بقطاع غزة، لا سيما وسط وشمال القطاع.

واستشهد مواطن مدني وأصيب آخرون، الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي جوي استهدف منزلًا لعائلة عليوة قرب ملعب فلسطين غرب مدينة غزة.

وأفادت الطواقم الطبية، بانتشال 7 شهداء وإصابات بينهم خطيرة جراء الاستهداف الصهيوني للطابق العلوي في مبنى مستشفى "الوفاء" وسط مدينة غزة.

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وارتقى 7 شهداء وأصيب عدد من المواطنين المدنيين، في مجزرة إسرائيلية جديدة، أعقبت قصف قوات الاحتلال منزلًا لعائلة شبات في بيت حانون، شمال القطاع.

بينما استشهد 8 مواطنين وأحصي عدد من الجرحى، في قصف مدفعي إسرائيلي طال منازل المواطنين في مخيم النصيرات للاجئين، وسط القطاع. بالإضافة لشهيدين وإصابتين جراء استهداف منطقة قيزان أبو شوان بخان يونس.

وأُعلن عن استشهاد الشاب يوسف خليل إبراهيم سالم جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة، وآخر بقصف مدفعي على مناطق شمال مخيم البريج وسط القطاع. وانتشل جثمان شهيد جديد من محيط جسر الوادي على شارع صلاح الدين.