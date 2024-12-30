قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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رياضة
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي بموقع إيرز في الغلاف بعد تشخيص خاطئ
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في موقع "إيرز" بغلاف غزة
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وفاة توأم طفل توفي بالأمس بسبب البرد القارس بمستشفى شهداء الاقصى
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البوسعيدي: نطالب بالحفاظ على سيادة سوريا واستعادة دورها الاقليمي
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البوسعيدي: موقفنا مثل ايران وهو دعم سياسة عدم التدخل في الشان السوري
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عراقجي: نتبادل الرسائل مع واشنطن عبر السفارة السويسرية إن كان ضروريا
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عراقجي: لم يكن رسالة او تبادل رسائل في زيارة الوزير العماني لطهران
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عراقجي: عمان كان لها دور ايجابي في الملف النووي
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عراقجي: عمان دائما ساعدت في تعزيز العلاقات والدول الاخرى
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مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الايراني ونظيره العماني