'الجولاني' يعين ضابطا 'أجنبيا' عميدا في قيادة جيش سوريا

العالم - سوريا

أعلنت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الاثنين، موضحة، إن المدعو "عبد الرحمن حسين الخطيب" الذي تم ترفيعه إلى رتبة عميد من بين 5 آخرين في قيادة الجيش السوري، هو أردني الجنسية من أصل فلسطيني.



وأضافت لوكالة، أن المدعو "أبو حسين الأردني"، وهو لقب عبد الرحمن حسين الخطيب، هو قائد عسكري أردني الجنسية من أصل فلسطيني، ما يعني أن مجلس شورى الهيئة ليس من السوريين بالكامل.

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وأضافت أن الخطيب تخرج من كلية الطب في الجامعة الأردنية، وذهب إلى سوريا نهاية العام 2013. ويعرف بمنهجه "السلفي الجهادي"، وله ولاء شديد لأبي محمد الجولاني الذي ساعده على التدرج السريع داخل "هيئة تحرير الشام"، وكان الجولاني يكلفه بمتابعة المشكلات بين الفصائل، ويعمل حاليا في المجلس العسكري الثلاثي.



وكان "الجولاني"، رئيس إدارة العمليات العسكرية في سوريا، قد أصدر أمس الأحد قرارا قضى بترفيع عدد من الضباط العسكريين إلى رتب أعلى منها، وشمل القرار ترفيع وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أحمد أبو قصرة، إلى رتبة لواء ومعه علي نور الدين النعسان الذي حصل على نفس الرتبة العسكرية بعد الترفيع.

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