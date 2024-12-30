عراقجي: نحن مع تشكيل حكومة شاملة في سورية

العالم - ايران

وخلال مؤتمر صحفي مشترك صباح اليوم الاثنين مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، صرح عراقجي بأن العلاقات بين البلدين تتوسع في مختلف المجالات، وكانت لدينا دائما مشاورات إقليمية مستمرة، وفي لقاء اليوم تحدثنا عن العلاقات الثنائية بالتفصيل، مشيرا الى ان اللجنة الاقتصادية للبلدين تعقد اجتماعها في مسقط الشهر المقبل.

واشار وزير الخارجية الى انه تم إحراز تقدم جيد وتضاعف حجم التجارة في عام 2023أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020 حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في العام الماضي مليارين و500 مليون دولار.

واوضح عراقجي ان هناك وجهات نظر متقاربة بين ايران وسلطنة عُمان بشأن القضايا الإقليمية مضيفا بأن المشاورات الثنائية مستمرة، بحيث نتفق على وجوب التوصل الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح قنوات المساعدة.

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وفيما يتعلق بالمستجدات على الساحة السورية، صرح عراقجي بأن تم اجراء مناقشة مفصلة في هذا السياق، وتم الاتفاق على الحفاظ على سيادة وسلامة ووحدة الاراضي السورية، وتشكيل حكومة شاملة تحترم جميع المجموعات العرقية والدينية.

كما لفت وزير الخارجية الايراني الى ان ايران تتفق بالكثير من مواقفها مع سلطنة عُمان ومعظم دول المنطقة، والجميع يريد الاستقلال والاستقرار في سورية.

واما بخصوص اليمن، اوضح عراقجي بانه تم تبادل أيضا وجهات النظر وادانة الهجمات الأمريكية والكيان الصهيوني على الأراضي اليمنية، مؤكدا على الحفاظ على سلامة اليمن ووحدة أراضيه معربا عن امله في أن تستأنف محادثات السلام لمنع المؤامرات التي قد تؤدي إلى حرب أخرى.