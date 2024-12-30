رسالة هامة من المجلس السياسي الأعلى فی الیمن الى السعودية

العالم-اليمن

وقال الحوثي، عبر حسابه على “إكس”، “ننصح السعودية ألا تتورط في التصعيد الحاصل”، مؤكدا أن المعركة التي يجب الإعداد لها هي غزة وإيقاف تمدد الكيان الصهيوني.

واضاف محمد علي الحوثي : قالوا مع المرتزقة خطة جهنمية مع أي شعور بتوجه ‎السعودية نحو التصعيد وهي: التجنيد ثم التسريح بعد بحجة الفرار، إضافة إلى تقديم مرتزقة تحت مسمى شخصيات مؤثرة لاعتمادها مع أنها معتمدة بس بمبالغ قليلة.

ودعا الحوثي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أن يراجع الكشوف في حال أراد أن يتأكد من ذلك، موضحا أن الكروت الحارقة تستثمر بوجوه متعددة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم السبت الماضي أن الدفاعات الجوية في القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء.

وأشارت إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع، مبينة أن هذه الطائرة هي الثالثة عشرة التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسناداً لغزة.

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وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة اليمن، وأنها مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.