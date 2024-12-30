مدير عام الصحة العالمية يطالب بوقف الهجمات على مستشفيات غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال غيبرييسوس: “الناس في غزة يحتاجون إلى الحصول على الرعاية الصحية، والعاملون في المجال الإنساني يحتاجون إلى الحصول على المساعدة الصحية”.

وأضاف المدير العام للمنظمة “أن مستشفيي الأهلي والوفاء للتأهيل في مدينة غزة تعرضا لهجمات من الجيش الإسرائيلي، وكلاهما تضررا”.

وأوضح أن المنظمة وبالتعاون مع شركائها سلمت الإمدادات الطبية الأساسية والغذاء والماء إلى المستشفى الإندونيسي، مشيرا إلى نقل 10 مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى الشفاء، لكن قوات الاحتلال احتجزت 4 مرضى أثناء نقلهم، داعيا سلطات الاحتلال إلى ضمان احترام احتياجاتهم الصحية، وحقوقهم.

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كما طالب بضرورة الإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية الذي لا يعرف مكان وجوده.

تجدر الاشارة إلى أن نحو 1060 كادر في القطاع غزة قد استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر عام 2023، فيما اعتقل الاحتلال أكثر من 310 آخرين، وأصيب المئات، ودمر نحو 130 سيارة اسعاف، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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وقد أدى الاستهداف المتعمد للبنية التحتية الطبية إلى حرمان المدنيين من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وحذرت منظمات أممية من أن حجم الامدادات الطبية التي تدخل غزة غير كافية لاستدامة الاستجابة الصحية، وأن جميع عمليات الاجلاء الطبي خارج غزة لا تزال متوقفة.