قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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9 شهداء اثر قصف اسرائيلي على المخيم الجديد في النصيرات الليلة الماضية
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السوداني: العراق يواجه تحديات وعلى الجميع مواجهتها في ظل احداث المنطقة
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رئيس وزراء العراق: نؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وتأمين استقرار لبنان
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رئيس وزراء العراق: موقفنا داعم لوحدة اراضي سوريا واحترام خيارات شعبها
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الاحتلال يقتحم مدينة السلام بالقنيطرة بسوريا ويطرد الموظفين بحجة التفتيش
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المقازمة تستهدف بقذائف الهاون تجمعا لجنود واليات الاحتلال في جنوب رفح
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مصادر اعلامية: مدير مستشفى كمال عدوان محتجز بقاعدة في صحراء النقب
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جيش الاحتلال: حماس استولت على مسيرة ومن ثم اطلقتها على المستوطنات
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غرق خيام النازحين في قطاع غزة بفعل الامطار الغزيرة والاحوال الجوية القاسية
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سرايا القدس: استهدفنا خلال اليومين الماضيين القدس وتل ابيب وسديروت