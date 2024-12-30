ضربات صاروخية لسرايا القدس تجاه تل أبيب والقدس وسيديروت وغلاف غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد " المركز الفلسطيني للإعلام"، ان السرايا قالت في بيان لها اليوم الاثنين: بعد عودة الاتصال بمجاهدينا في «القوة الصاروخية لسرايا القدس» شمال قطاع غزة، أفادوا بتوجيه ضربة صاروخية خلال اليومين الماضيين تجاه مدينتي القدس وتل أبيب المحتلتين وسيديروت ومغتصبات غلاف غزة.

وشددت على أن ذلك رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا واقتحام المسجد الأقصى المبارك.

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وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي – مساء السبت الماضي- أنها رصدت إطلاق صاروخين من قطاع غزة، باتجاه مدينة القدس المحتلة في وقت سمعت فيه أصوات انفجارات فيها.

وقال جيش الاحتلال: إن صفارات الإنذار دوت في القدس، وتبين لاحقا إن صاروخين أطلقا من شمالي قطاع غزة، دون تفاصيل أخرى.

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هذا، وتواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة، وتوجيه رشقات صاروخية من داخل المناطق التي تتوغل فيها تلك القوات.

ويرى خبراء في ذلك فشلا لما أعلنه الاحتلال عن القضاء على المقاومة ومقدراتها في قطاع غزة بعد أكثر من 14 شهرا على حرب الإبادة الجماعية في القطاع.