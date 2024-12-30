وزير صهيوني يهدد باغتيال قائد حركة أنصار الله

العالم-اليمن

و”تضامنا مع قطاع غزة” باشرت القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مرتبطة بكيان الاحتلال الصهيوني في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، إضافة إلى شن هجمات على أهداف اسرائيلية داخل کیان الاحتلال.

وقال كوهين لإذاعة “94 أف أم” المحلية: “أبعث برسالة إلى قائد انصارالله، إذا استمر في أفعاله، فسينتهي به الأمر تماما كما انتهى (بزعيم حركة “حماس” يحيى) السنوار و(الأمين العام لـ”حزب الله” حسن) نصر الله”.

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ومنذ نحو 15 شهرا يدفع كيان الاحتلال الصهيوني المنطقة نحو حرب واسعة، عبر إبادة مستمرة في غزة.

ونفذ كيان الاحتلال الصهيوني منذ بداية حرب الإبادة على غزة، 4 هجمات جوية على اليمن، ما أوقع شهداء وجرحى وألحق أضرارا مادية، لاسيما بمنشآت بنية تحتية في قطاع الطاقة.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة اليمن، وأنها مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وأسفرت الإبادة "الإسرائيلية" في غزة عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.