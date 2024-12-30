7 نازحين منهم 6 أطفال ماتوا من البرد في غزة

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وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح محمد البلبيسي نقلاً عن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة إن 7 فلسطينيين توفوا في الأيام الأخيرة بسبب موجات الصقيع بينهم 6 أطفال وممرض.

وفي بيان، حذر المكتب الحكومي من ارتفاع عدد الوفيات بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون الذين دمر جيش الإحتلال الاسرائيلي منازلهم وباتوا يسكنون الخيام جراء الإبادة الجماعية منذ قرابة 15 شهرا.

وأشار إلى وجود خطر حقيقي يهدد حياة النازحين مع استمرار الهطول الغزير للأمطار وموجات الصقيع، لافتا إلى أن الخيام التي "أرغمهم الاحتلال على النزوح إليها مهترئة ولا تقي من برودة الشتاء لا موجات الصقيع القاسية".

وحمل الثوابتة کيان الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول التي دعمت وشاركت بالإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية وتداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.

ويتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة ضرب الأراضي الفلسطينية منذ مساء الأحد.

يأتي ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع ضمن إمعان الجيش بالإبادة الجماعية، ما يسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين يوميا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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