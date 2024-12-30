قناة العالم
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السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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الرئيس الامريكي يعلن حزمة من المساعدات العسكرية لاوكرانيا بـ2.5 مليار دولار
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الاحتلال ينفذ عمليات نسف وتفجير بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين جنوبي لبنان
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هيئة الاسرى: اكثر من 10 الاف و300 اسير في سجون الاحتلال
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جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على مدير المسجد الابراهيمي في الخليل
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اعلام الاحتلال: اصابة 6 جنود من الجيش الاسرائيلي بانفجار قذيفة في قطاع غزة
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حماس: نحمل الاحتلال مسؤولية سلامة مدير مستشفى كمال عدوان وطواقمه
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المقاومة تستهدف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في نتساريم برشقة صاروخية
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بزشكيان: من المعيب أن يستغل الاحتلال الخلافات بالمنطقة لاستهداف دولها
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الرئيس الايراني: نتطلع لتوسيع العلاقات مع الدول الاسلامية والجوار والاصدقاء
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الرئيس الايراني لوزير خارجية سلطنة عمان: نتطلع لتعاون أوسع بين ايران وعمان