قوات الاحتلال تتوغل في عمق القنيطرة السورية

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وذكرت المصادر أن قوات الإحتلال وصلت إلى عدة مبان ومؤسسات حكومية داخل المدينة وطلبت من الموظفين إخلاءها على الفور.

وفي ذات السياق أفادت صحيفة "الوطن" السورية" بأن قوات الإحتلال تتقدم بالدبابات والآليات المدرعة باتجاه مدينة السلام "البعث سابقا".

ووفقا للصحيفة فقد منعت قوات الإحتلال المواطنين من الوصول إلى المركز الثقافي ومديرية التموين وشركة الكهرباء والمصرف العقاري والمخبز الاحتياطي بحجة التفتيش، وتجبر العاملين على إخلاء مكاتبهم والخروج منها.

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هذا وكانت قوات الاحتلال قد توغلت يوم الأربعاء الماضي في أطراف بلدة سويسة بريف القنيطرة في سوريا، ضمن سلسلة تحركات على الحدود السورية عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بحجة تأمين حدودها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي إن "القوات الإسرائيلية توغلت بعمق حوالي 7 كيلومترات من المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وأبلغت أهالي قريتي أم العظام والعدنانية بأوقات محددة بالدخول والخروج من المنطقة".

وقبل ذلك توغل جيش الإحتلال عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.