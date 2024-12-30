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لحين تعافيه.. من يحل محل نتنياهو في منصبه ؟

لحين تعافيه.. من يحل محل نتنياهو في منصبه ؟
الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن وزير العدل ياريف ليفين سيتولى مؤقتا منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتعافى بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستات.

العالم _ فلسطين

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بات مفوضا بعقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني "​​إذا لزم الأمر"، في ظل غياب نتنياهو.

ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة، في جناح التعافي المحصن تحت الأرض.

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والأحد خضع نتنياهو (75 عاما) لعملية جراحية ناجحة لاستئصال البروستات، وهو "في حالة جيدة" بحسب المستشفى الذي يعالجه.

وقال مركز "هداسا" الطبي في القدس، في بيان: "استفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة. تم نقله إلى وحدة الإنعاش وسيبقى تحت المراقبة في الأيام المقبلة".

وكان مكتب نتنياهو أعلن السبت تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، ناجمة عن تضخم حميد في البروستات.

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