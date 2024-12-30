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لبنان.. إعتداءات الإحتلال تحرج'الإتفاق'

لبنان.. إعتداءات الإحتلال تحرج'الإتفاق'
الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه ما أفادت به صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية بأن كيان الاحتلال يدرس إمكانية بقاء جيشه في بعض نقاط السيطرة جنوبي لبنان حتى بعد انتهاء الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف العدوان.

العالم - بانوراما

وفي سياق متصل قال الإعلام العبري إن المفاجئ في الصواريخ التي دكت بها المقاومة الفلسطينية في غزة مستوطنات القدس المحتلة أمس هو أنها لم تكن من وسط القطاع أو خان يونس، بل بيت حانون، وهي منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال بحرية منذ عام كامل، ويقوم بتدميرها وتفكيك قدراتها مرارا عبر عمليات برية متكررة.

وأشارت إلى أن الصواريخ أطلقت من مسافة قريبة من مكان وجود جنود الاحتلال وأن مئات الآلاف من المستوطنين هرعوا نحو الملاجئ لحظة إطلاق الصواريخ بعد دوي صافرات الإنذار في عدد كبير من المستوطنات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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