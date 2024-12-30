ضبط سفينة تحمل 100 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي

العالم - ايران

وقال مجتبى قهرماني، في تصريح له اليوم الاثنين: في سياق التصدي لتهريب الوقود وضرب الأسس المالية للمهربين، وعقب الأخبار والتقارير التي افادت بوجود سفينة تقوم بنقل شحنة من الديزل المهرب من "ساحل دستير"، بادر خفر السواحل بأمر من رئيس النيابة في مدينة بارسيان لتحديد السفينة المذكورة واحتجازها في مياه الخليج الفارسي.

وذكر أنه تم ضبط 100 ألف لتر من وقود الديزل المهرب من السفينة المذكورة، وقال: إن المهربين كانوا يخططون لنقل الوقود المهرب إلى إحدى دول منطقة الخليج الفارسي، لكنهم فشلوا في تحقيق عملهم الإجرامي في ظل عمليات الرصد الامني والعملاني من قبل خفر السواحل.

وأشار رئيس النيابة العامة في محافظة هرمزكان إلى إلقاء القبض على ثلاثة من مهربي الوقود في هذا الصدد، وقال: تم رفع دعوى قضائية ضد المتهمين والتحقيقات جارية لتحديد الجناة الرئيسيين في شحنة تهريب الوقود هذه.

وأوضح قهرماني: أن الوقود المضبوط من هذه السفينة تم تسليمه إلى شركة توزيع المشتقات النفطية وفق الإجراءات المتبعة وإعادته إلى دورة التوزيع القانونية.