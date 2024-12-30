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ابتکار فلسطيني محزن لإنقاذ خيام النازحين من مياه الأمطار

الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

بعد ليلة ماطرة جداً، نازحون في أحد مخيمات الإيواء يحصنون خيامهم بالرمال والحجارة ويحفرون الأخاديد، لاستقبال موجة ماطرة ثانية من المنخفض الجوي بمدينة غزة.

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في غزة باسل خيرالدين ان النازحين الذين لجأوا الی أحد مراكز الايواء في مدينة غزة، جميعهم كانوا يعيشون اما في مخيم جباليا أو في بلدة بيت لاهيا والمناطق المحيطة.

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وأشار مراسل العالم الی ان خيام النازحين، غرقت ليلة أمس في مياه الامطار بعد ليلة شديدة البرودة وانهمر فيها المطر بشكل كبير.

وأكد عدة نازحين لمراسل العالم انهم يعيشون اوضاعاً سيئة جداً ولايجدون ما يقيهم البرد وان خيامهم غرقت في الامطار وأصبحوا مرغمين علی النوم علی الارض بدل الأغطية المبللة.

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