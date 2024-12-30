أول دولة يزورها وزير الخارجية السوري.. ما الوجهة؟

العالم-سوريا

وقال في المنشور على منصة "إكس"، تلقيت دعوة رسمية من وزير الخارجية في السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة، أقبل هذه الدعوة بكل سرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية خارج البلاد.

وأعلنت الإدارة الجديدة في سوريا أخيراً تكليف الشيباني بتولي حقيبة وزارة الخارجية، وذلك عقب إطاحة جماعات المعارضة المسلحة بنظام بشار الأسد في وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

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وقال الشيباني في منشور على "إكس"، في وقت سابق اليوم نؤكد اليوم أن سوريا الجديدة ترحب بجميع الوفود العربية والأجنبية، إذ نبدأ اليوم تاريخاً جديداً يمثل علاقات جديدة.