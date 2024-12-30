قناة العالم
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السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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حماس: ندعو المنظمات الحقوقية لاتخاذ مواقف لادانة الاحتلال وملاحقة قادته
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حماس: نهيب بجماهير شعبنا للخروج بفعاليات حاشدة نصرة للاسرى
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حماس:جرائم الاحتلال نتاج حالة العجز الدولي وانحياز امريكا الظالم بحق شعبنا
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حماس: ارتقاء 5 اسرى بسجون الاحتلال لهو دليل دامغ على مدى وحشية الكيان
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ضباط بجيش الاحتلال:وجودنا بسوريا لافائدة منه ومسألة وقت حتى ينقلب علينا
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مقاومون يستهدفون اليات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة عنبتا شرقي طولكرم
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احمديان:مع احتلال اراضي سوريا ولدت مقاومة جديدة ستظهر بالسنوات القادمة
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احمديان: لاصحة حول زيادة تخزين المواد المخصبة ورفع مستوى التخصيب
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احمديان:وفقا لتوجيهات قائد الثورة لم يطرأ تغيير على العقيدة النووية الايرانية
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احمديان:ايران مازالت متمسكة بتفاهمات مسقط والكرة في ملعب الطرف الاخر